Mineva 30 let od izida Nirvaninega albuma Nevermind

Seattle, 24. septembra - Natanko pred 30 let je izšel drugi studijski album skupine Nirvana Nevermind, ki velja za pomemben mejnik generacije 90. let. Album z ikonično podobo golega otroka, ki plava za dolarskim bankovcem, je bil prodan v več kot 30 milijonih izvodov. Na njem je med drugimi uspešnica Smells Like Teen Spirit, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.