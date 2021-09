EU kritično o ruskih volitvah v vzdušju ustrahovanja

Bruselj, 20. septembra - V EU so se na ruske parlamentarne volitve odzvali kritično. EU verjame v svobodne in poštene volitve, v primeru Rusije pa so te potekale v vzdušju ustrahovanja kritičnih in neodvisnih glasov ter brez verodostojnih mednarodnih opazovalcev, je poudaril zunanjepolitični govorec unije Peter Stano.