Na mariborskem Glavnem trgu v četrtek Operna noč

Maribor, 21. septembra - Mariborska Operna noč, ki je navadno potekala ob začetku poletja v Mestnem parku, bo letos v jesenskem času in na lani obnovljenem Glavnem trgu. Obiskovalci bodo lahko v četrtek zvečer prisluhnili orkestru, zboru in opernim solistom SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča in uspešnicam iz italijanske, francoske in slovenske operne zakladnice.