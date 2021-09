Slovensko združenje Europa Donna se pridružuje mesecu ozaveščanja o ginekoloških rakih

Ljubljana, 20. septembra - Združenje Europa Donna Slovenija se letos pridružuje septembru, mesecu ozaveščanja o ginekoloških rakih. Vijolična pentlja je simbol ozaveščanje o rakih rodil oziroma o rakih materničnega telesa, jajčnikov ter zunanjega spolovila in nožnice. V združenju so se s sekcijo za rake rodil pridružili World GO Day, ki ga po svetu obeležujejo danes.