Dnevi evropske kulturne dediščine v Sloveniji letos na temo Dober tek!

Ljubljana, 24. septembra - Z osrednjo slovesnostjo, ki bo ob 11. uri potekala v spletnem okolju Zoom, se danes začenjajo 31. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in 9. Teden kulturne dediščine (TKD). Letošnja tema se glasi Dober tek!. Do 9. oktobra se bo zvrstilo več kot 350 dogodkov v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu.