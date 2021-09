V Kamniku evakuirali eno izmed šol, nevarnosti ni več

Kamnik, 20. septembra - V Kamniku so dopoldne zaprli Trg prijateljstva in evakuirali bližnjo šolo in vrtec, poroča spletni portal Kamnik.info. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA potrdili, da so zaradi dogodka, v katerem bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti, preventivno evakuirali eno izmed šol. Potrdili so tudi, da nevarnosti ni več.