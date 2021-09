V streljanju na univerzi v Rusiji več mrtvih in ranjenih

Moskva, 20. septembra - Na univerzi v ruskem mestu Perm na Uralu je danes eden od študentov izvedel strelski pohod. Rusko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je napadalec ubil šest in ranil več kot 20 ljudi. Policisti so ga že pridržali, poročata ruska tiskovna agencija Tass in francoska AFP.