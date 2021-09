Pri gradnji drugega tira začeli z izkopi predorov

Črni Kal, 20. septembra - Izvajalci del pri gradnji drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom so danes začeli z izkopom prvih dveh predorov na odseku Črni Kal-Koper. Gre za predora T8 v Dekanih in T7 nad Osapsko dolino na območju Črnega Kala. Generalni direktor 2TDK Pavle Hevka je izkop predorov označil za pomemben mejnik in zagotovil, da roki niso ogroženi.