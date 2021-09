Kranj, 20. septembra - Od nedelje pogrešajo 44-letnega Igorja Žužka iz Kranja. Visok je okoli 185 centimetrov, ima normalno postavo in kratke temne lase. Oblečen naj bi bil v sivo jopico, modre jeans hlače in sivo-zeleno obutev. Iskalne aktivnosti na območju Kranja potekajo že od nedelje, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.