Zlato do 23 let na Dansko, Čemažar 35.

Brugge, 20. septembra - Na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Flandriji je danes dvojni spored. Pred kronometrom članic so se v vožnji na čas, dolgi 30,3 kilometra, merili člani do 23 let. Zlato je odšlo na Dansko, zmagal je Johan Price-Pejtersen, edini slovenski predstavnik Nik Čemažar je z zaostankom dveh minut in dveh sekund zasedel 35. mesto.