V Zagrebu potujoča razstava Prihodnost bivanja

Zagreb, 21. septembra - Razstava Prihodnost bivanja se po Dunaju, Berlinu in Sloveniji danes v okviru dogodka Zagreb Design Week predstavlja v Zagrebu. Oktobra bo gostovala še v Budimpešti in Eidenhovnu. Razstava izbora sodobnega slovenskega oblikovanja zajema izdelke lokalnega izvora in poudarja vlogo kulturnega in kreativnega sektorja kot gonil trajnostnega razvoja.