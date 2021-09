Med Beogradom in Prištino nove napetosti, v Bruslju pozivajo k zadržanosti in dialogu

Bruselj/Priština, 20. septembra - Odločitev oblasti v Prištini, da začnejo izvajati nova pravila glede uporabe registrskih oznak za vozila, ki vstopajo na Kosovo s srbskimi registrskimi oznakami, je med srbskim prebivalstvom na severu Kosova izzvala razburjenje in proteste. V Bruslju so strani pozvali k zadržanosti in zmanjšanju napetosti ter k dialogu pod okriljem EU.