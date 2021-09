Na voljo dva milijona za naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo

Ljubljana, 20. septembra - Na četrtem javnem razpisu za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, je za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih na voljo dva milijona evrov nepovratnih sredstev. Vlogo bo mogoče vložiti med 8. oktobrom in 12. novembrom, so sporočili s kmetijskega ministrstva.