Maribor suspendiral Kotnika zaradi neprimernega vedenja do navijačev

Maribor, 20. septembra - Nogometni klub Maribor je dan po porazu v domačem prvenstvu proti Muri (1:2) za nedoločen čas suspendiral igralca Andreja Kotnika. Razlog je, kot so zapisali na spletni strani vijoličastih, njegova "neprimerna poteza do navijačev na vzhodni tribuni, ki je nedostojna vrednotam vijoličastega dresa in klubskega grba".