Srebro, katerega lesk tokrat ni zlat

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 20. septembra - Slovenski odbojkarji so na evropskem prvenstvu, ki se je v nedeljo končalo v Katovicah, še tretjič osvojili srebrno kolajno in se po številu odličij prebili na sam vrh slovenskih ekipnih športov. Tokrat so bili daleč najbližje naslovu evropskega prvaka, v finalu so že vodili z 2:1, a nato po drami vendarle morali priznati premoč Italijanom.