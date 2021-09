Brnik, 20. septembra - Slovenski odbojkarji so se zjutraj vrnili iz Katovic, kjer so v nedeljo osvojili srebrno kolajno na evropskem prvenstvu, ko jih je po hudem boju tesno s 3:2 ugnala Italija. Kapetan reprezentance Tine Urnaut je ocenil, da je prav to tretje srebrno odličje neverjeten uspeh.