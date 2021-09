Nick Cave bo v knjigi spregovoril o letih po sinovi smrti

Brighton, 20. septembra - Nick Cave bo v knjigi Vera, upanje in pokol, ki bo izšla naslednjo jesen, predstavil svoj pogled na leta po sinovi smrti. Nastala je na podlagi več kot 40 ur pogovorov z novinarjem Observerja Seanom O'Haganom, v njej pa je opisano življenje avstralskega rock pevca v zadnjih šestih letih in razmislek o idejah, kot so vera, umetnost in žalost.