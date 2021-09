Na seji odbora za zdravstvo različna mnenja o popoldanskem delu zdravnikov

Ljubljana, 20. septembra - Člani odbora za zdravstvo so na današnji nujni seji razpravljali o popoldanskem delu zdravnikov. V Levici, kjer so zahtevali sejo, menijo, da je popoldansko delo vzrok za čakalne vrste, ker da zdravniki zato manj delajo v svoji primarni ustanovi. Nekateri pa so nasprotno prepričani, da popoldansko delo pomaga krajšati čakalne vrste.