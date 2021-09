Umrl igralec John Challis, znan iz serije Samo bedaki in konji

London, 20. septembra - Umrl je britanski igralec John Challis, ki je bil najbolj znan po vlogi prodajalca rabljenih avtomobilov Terranca Aubreya Boycea - Boycieja v humoristični seriji Samo bedaki in konji. Star je bil 79 let. Kot še poroča britanski BBC, so iz igralčevega družinskega kroga sporočili, da je po dolgotrajni bitki z rakom mirno umrl v spanju.