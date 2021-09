Vreme: Čez dan bo dež ponehal, popoldne bo še kakšna ploha

Popoldne bo lahko nastala še kakšna ploha, oblačnost se bo ponekod trgala. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, tam bo oblačnosti manj. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 9, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Burja na Primorskem bo ponehala. V četrtek bo sončno in čez dan topleje. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla.

Vremenska slika: Plitvo območje nizkega zračnega tlaka nad severnim Sredozemljem in Balkanom se počasi polni, hladna fronta se pomika nad jugovzhodni Balkan. K nam priteka od severovzhoda v nižjih zračnih plasteh hladnejši in še precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dež od zahoda postopno ponehal, oblačnost se bo ponekod trgala. Popoldne bo nastalo še nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih pokrajinah Italije dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V torek vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem.