Azijske borze začele nov teden v rdečem

New York/Tokio, 20. septembra - Vse bolj zaostren položaj kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande, ki se utaplja v dolgovih in mu grozi stečaj, je v začetku novega tedna poskrbel za nazadovanje indeksov na vodilnih borzah v Aziji. Na celinski Kitajski, Japonskem in v Južni Koreji danes sicer zaradi praznikov ni trgovanja.