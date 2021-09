Zvezda in Partizan remizirala na 165. večnem derbiju

Beograd, 20. septembra - Nogometaši Partizana in Crvene zvezde so na 165. večnem derbiju igrali neodločeno 1:1 (1:0). Črno-beli so sicer pred 20.000 gledalci na Humski na nekdanjem stadionu JLA v okviru 9. kroga srbske superlige povedli z golom Izraelca Bibarsa Natcha v 36. minuti, v 83. pa je za izenačenje poskrbel Aleksandar Katai.