Zaradi požara evakuirali 74 stanovalcev bloka na Bratovševi ploščadi

Ljubljana, 20. septembra - Ponoči je na Bratovševi ploščadi v Ljubljani zagorelo v stanovanju v devetem nadstropju. Zaradi požara so evakuirali 74 stanovalcev iz več nadstropij, ki so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Po podatkih policije ni bil nihče poškodovan.