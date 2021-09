Po odpovedi Seula Garnbretova na drugem mestu v seštevku balvanov

Ljubljana, 20. septembra - Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je v dogovoru z južnokorejsko planinsko zvezo odpovedala tekmi za svetovni pokal v balvanih in hitrosti, ki bi morali biti v Seulu od 1. do 3. oktobra, so danes sporočili iz IFSC. Po odpovedi Seula je olimpijska prvakinja Janja Garnbret zasedla drugo mesto v balvanskem seštevku sezone.