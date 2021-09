Slovenija spet evropski podprvak

Katovice, 19. septembra - Slovenska odbojkarska reprezentanca tudi v tretjem poskusu ni splezala na evropski vrh. V svojem tretjem finalu v šestih letih je morala priznati premoč še tretjim tekmecem, po Francozih in Srbih so jih premagali še Italijani. Tekma je bila zelo izenačena, odločale so malenkosti, končala pa se je z izidom 2:3 (-22, 20, -22, 20, 11).