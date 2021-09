Delo o vladanju z odloki (20. 9.)

Ljubljana, 19. septembra - Mitja Felc v komentarju Tvegana lahkotnost vladanja piše o tem, da je vladanje z odloki in uredbami hoja po robu in zakonitosti. Država ima ustavno dolžnost, da zavaruje zdravje in življenje ljudi, vendar mora biti vsak poseg v človekove pravice urejen z zakonom, sorazmeren in nediskriminatoren, piše avtor.