Na Ravnah ob spremljanju finala kljub dežju vzdušje prešerno

Ravne na Koroškem, 19. septembra - Na Ravnah na Koroškem, od koder prihajata kapetan in član slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut in Klemen Čebulj, se je okoli 50 navijačev zbralo na javno organiziranem spremljanju prenosa tekme na terasi lokala v ravenskem športnem parku. Kljub dežju je vzdušje prešerno, navijači pa so prepričani v zmago slovenskih odbojkarjev.