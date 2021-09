Madrid, 19. septembra - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije 1 Star v Madridu osvojili srebrno odličje. Za naši dekleti je to že druga kolajna v zadnjih desetih dneh, prejšnji vikend sta si Kotnikova in Lovšinova v Cervii priigrali bron.