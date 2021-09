V Alžiriji brez posebnih časti pokopali Boutefliko

Alžir, 19. septembra - V Alžiriji so danes pokopali Abdelaziza Boutefliko, ki je to severnoafriško državo vodil kar 20 let in bil tako alžirski predsednik z najdaljšim stažem. Pokopali so ga na pokopališču, namenjenem junakom alžirske neodvisnosti, stran od oči javnosti in brez posebnih časti, kakršnih so bili deležni njegovi predhodniki.