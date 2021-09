Portorož, 19. septembra - Rusinja Ana Kalinskaja in Slovakinja Tereza Mihalikova sta zmagovalki turnirja dvojic Zavarovalnica Sava v Portorožu. V finalu sta premagali Aleksandro Krunić iz Srbije in Nizozemka Lesley Pattinama Kerkhove s 4:6, 6:2 in 12:10.