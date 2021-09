Zahtevo za ustavno presojo pogoja PC v državni upravi napovedujejo tudi v sindikatu vojske, obrambe in zaščite

Ljubljana, 19. septembra - V Sindikatu vojske, obrambe in zaščite nasprotujejo odloku vlade, ki s 1. oktobrom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC) proti covidu-19. Menijo, da na tako majhni skupini državljanov ni mogoče in tudi ni smiselno reševati težave širjenja okužb v državi in napovedujejo ustavno presojo.