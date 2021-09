V Afganistanu pravice žensk in deklet vse bolj pod vprašajem

Kabul, 19. septembra - V Afganistanu, kjer se po vrnitvi talibanov ženskam očitno slabo piše, so se danes na ulice znova podale protestnice, ki zahtevajo pravico do dela in šolanja. V soboto so se v državi znova odprle srednje šole, a samo za fante, medtem ko so dekletom to prepovedali. Mlajši dečki in deklice so se v šole vrnili že prej.