Ljubljana, 19. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je gorenjska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Lesce in Jesenice/vzhod proti Avstriji. Zaprt je tudi uvoz Lesce proti Jesenicam. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Lesce in Jesenice/vzhod.

Zaradi prometne nesreče je oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor/center in Rogoza proti Ljubljani.

Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo več kot dve uri, na Starodu eno uro, na Jelšanah pa tako pri vstopu, kot izstopu približno pol ure.

Do 17. ure bodo zaradi triatlona na več cestah med Izolo in Kozino številne delne in popolne zapore. V tem času bosta na primorski avtocesti zaprta tudi priključka Bertoki in Črni Kal ter do 14. ure tudi mejni prehodi Sočerga, Rakitovec in Brezovica pri Gradinu. V času popolnih zapor bo urejen obvoz.

Do 21. ure na slovenskih cestah velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.

V Ljubljani poteka obnova Celovške ceste. Dela bodo potekala v več fazah med severno obvoznico in predorom Šentvid, najprej proti Medvodam, zaprt bo en prometni pas. V času prometnih konic so možni zastoji.

Na primorski avtocesti je na priključku Vrhnika zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana/zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim zaradi del promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si