Odbojkarji s tretjo medaljo dodajajo k vse bolj bogati beri slovenskih ekip

pripravil Gorazd Jukovič

Ljubljana, 19. septembra - Medalja odbojkarjev na letošnjem evropskem prvenstvu se bo - ne glede na njen lesk - zapisala v zgodovino slovenskega športa kot najnovejši velik mednarodni uspeh slovenskih reprezentanc v ekipnih športih. Teh v preteklih letih ne manjka, velik delež so prispevali odbojkarji že v letih 2015 in 2019, ko so na EP osvojili srebrni medalji.