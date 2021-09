Izrael ujel zadnja od šesterice pobeglih palestinskih zapornikov

Tel Aviv, 19. septembra - Izraelske oblasti so ujele še zadnja dva od šestih palestinskih zapornikov, ki so pred dvema tednoma pobegnili iz najstrožje varovanega zapora v Izraelu. Specialne enote so pobegla zapornika davi izsledile med preiskavo hiše v palestinskem mestu Dženin na severu Zahodnega brega, sta sporočili izraelska vojska in policija.