V Rusiji danes finale parlamentarnih volitev

Moskva, 19. septembra - V Rusiji je danes zadnji in odločilni dan parlamentarnih, regionalnih, lokalnih in drugih volitev, ki so se začele v petek. Po pričakovanjih bo znova prepričljivo zmagala vladajoča Enotna Rusija, kar bo še dodatno utrdilo položaj ruskega predsednika Vladimirja Putina. Volišča bodo odprta do 20. ure po lokalnem času.