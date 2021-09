Bo šlo odbojkarjem v finalu v tretje rado

Ljubljana, 19. septembra - Slovenske odbojkarje danes v Katovicah čaka še drugi zaporedni in tretji finalni nastop nasploh. Po Sofiji 2015, ko je bila boljša Francija, in Parizu 2019, takrat so morali priznati premoč Srbom, upajo, da se bo tokrat uresničil pregovor: v tretje gre rado in da bodo osvojili še tako želeno zlato kolajno. Tokrat se bodo za njo merili z Italijani.