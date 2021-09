Gregor Ropret: Pred takim občinstvom postanemo pošasti

Katovice, 18. septembra - Slovenski odbojkarji še naprej navdušujejo navijače. Drugič zaporedoma so se uvrstili v finale evropskega prvenstva, potem ko so v polfinalu s 3:1 premagali Poljake. Slovenci izpostavljajo, da ima veliko zaslug za to polna dvorana, ki jih je po besedah Gregorja Ropreta naredila pošasti in še dodatno motivirala, da so pokazali vse, kar znajo.