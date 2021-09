Milano, 18. septembra - Nogometaši milanskega Interja so vsaj začasno prevzeli vodstvo v italijanskem prvenstvu. V četrtem krogu so na domačem terenu nadigrali Bologno s 6:1 (3:0) in imajo na lestvici točko več od Rome, Milana in Napolija, ki jih tekme četrtega kroga še čakajo.