Atleticu točka in začasno vodstvo, Osasuna na šesto mesto

Madrid, 18. septembra - Nogometaši madridskega Atletica slovenskega vratarja Jana Oblaka so v današnji tekmi 5. kroga španskega prvenstva igrali neodločeno 0:0 z Athelticom iz Bilbaa. S tem so si Madridčani začasno zagotovili skok na vrh lestvice. V večernih tekmah sta se Elche in Levante razšla z 1:1, Osasuna pa je premagala Alaves z 2:0 in prišla na šesto mesto.