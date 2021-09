V Luksemburgu dansko-latvijski finale

Luxembourg, 18. septembra - Finalistki ženskega teniškega turnirja WTA v Luksemburgu sta Latvijka Jelena Ostapenko in Danka Clara Tauson. Tretjepostavljena Ostapenkova je Rusinjo Ljudmilo Samsonovo odpravila s 6:1 in 7:6 (4). Več dela pa je imela Tausonova, ki je za zmago nad Čehinjo Marketo Vondroušova s 6:4, 2:6 in 6:4 potrebovala tri nize.