Vreme: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala

Ljubljana, 18. septembra - Zvečer bo pretežno jasno. Proti jutru bo oblačnost od zahoda naraščala, na Primorskem se bodo začele pojavljati krajevne padavine. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo na severovzhodu. Predvsem na zahodu bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Na vzhodu bo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, ob morju do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek bo dež z nevihtami zajel večji del Slovenije. V ponedeljek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodnik, ohladilo se bo. V torek in sredo kaže na suho in deloma sončno vreme, predvsem na vzhodu bo občasno tudi pretežno oblačno. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Še bo pihal vzhodnik, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad Balkan, nad Alpe se je razširilo plitvo območje z visokim zračnim tlakom. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma topel in prehodno nekoliko manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v krajih zahodno in južno od nas pooblačilo. Ob Jadranu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. V nedeljo bo večinoma oblačno, predvsem v krajih zahodno od nas in ob Jadranu bodo padavine, predvsem ob morju bodo tudi nevihte. Zvečer se bo dež širil proti vzhodu.