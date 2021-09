V Žalcu izvedli reševalno vajo Masovna nesreča 2021

Žalec, 18. septembra - V Žalcu je danes potekala enodnevna reševalna vaja Masovna nesreča 2021. Na vaji so preverili operativno delovanje ter sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob veliki masovni prometni nesreči. Vajo si je ogledal tudi minister za obrambo Matej Tonin in po koncu ocenil, da je visoka usposobljenost ključna pri nudenju pomoči.