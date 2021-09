V Mariboru ponoči moški huje poškodovan z ostrim predmetom

Maribor, 18. septembra - Mariborski policisti so bili ponoči obveščeni o sporu na območju Lenta v Mariboru, v katerem je mlajši moški utrpel hujšo telesno poškodbo z ostrim predmetom in je bil odpeljan v bolnišnico. Po doslej zbranih informacijah je izven življenjske nevarnosti, so za STA navedli na Policijski upravi (PU) Maribor.