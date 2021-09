Triglav po visoki zmagi na Ptuju prvi v 2. SNL, drugi Roltek iz Doba

Ljubljana, 18. septembra - Nogometaši Triglava iz Kranja so v osmem krogu 2. SNL na Ptuju že v petek premagali Dravo s 6:2 in imajo po šestih zmagah ter po enem porazu in remiju na čelu lestvice 19 točk, Drava po petem porazu ostaja pri sedmih in je v zadnji četrtini razpredelnice, na kateri je drugi Roltek iz Doba.