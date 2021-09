Ljubljana, 18. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je v državi prišlo do več zastojev, na mejnih prehodih pa do čakalnih dob, zato velja preveriti stanje na cestah, preden se odpravite na pot.

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je prišlo do zastoja v dolžini en kilometer.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je prišlo do zastoja v dolžini en kilometer.

Na mejnem prehodu Gruškovje je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba eno do dve uri, za izstop iz države pa do pol ure. Tovorna vozila za izstop iz države čakajo eno uro.

Na mejnem prehodu Dragonjo je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Sečovlje je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Jelšane je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba do pol ure, za izstop iz države pa prav tako do pol ure.

Do 14:30 bo oviran promet in kratkotrajne popolne zapore v Bovcu ter na cestah Bovec-Žaga, Žaga-Kobarid, Predel-Bovec in Trenta-Bovec.

Do 12:30 bo oviran promet in kratkotrajne popolne zapore ceste Zgornji Čačič-Osilnica.

V Ljubljani poteka obnova Celovške ceste. Dela bodo potekala v več fazah med severno obvoznico in predorom Šentvid, najprej proti Medvodam, zaprt bo en prometni pas. V času prometnih konic so možni zastoji.

Na primorski avtocesti je na priključku Vrhnika zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaradi del med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si