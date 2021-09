Pele za kratko nazaj na oddelku intenzivne nege

Sao Paulo, 18. septembra - Legendarni brazilski nogometaš Pele je moral zaradi težav z dihanjem za kratko nazaj na oddelek intenzivne nege, je v izjavi za javnost sporočila bolnišnica Albert Einstein v Sao Paulu, kjer so 80-letnemu idolu pred dvema tednoma odstranili tumor na debelem črevesju. "Zdaj je stabilen s kardiovaskularnega in respiratornega vidika," so zapisali.