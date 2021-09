V ZDA priporočilo za izredno uporabo poživitvenega odmerka cepiva Pfizer za starejše od 65 let

Washington, 18. septembra - Svetovalci za cepiva pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) so v petek priporočili uporabo poživitvenega odmerka Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 za starejše od 65 let in za tiste z visokim tveganjem za težji potek bolezni. Niso pa podprli uporabe poživitvenega odmerka za vse starejše od 16 let.