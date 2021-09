New York, 18. septembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili negativen teden, ki so ga zaznamovala nihanja med rastjo in nazadovanjem. S&P 500 je tako doživel še drugi zaporedni tedenski padec, indekse pa so najbolj vlekle navzdol delnice tehnoloških in telekomunikacijskih podjetij.