Ob 80-letnici požiga Rašice slovesnost v Srednjih Gameljnah pod Rašico

Ljubljana, 18. septembra - V spomin na požig prve slovenske vasi med drugo svetovno vojno bo danes v športnem parku v Srednjih Gameljnah pod Rašico potekala spominska slovesnost, so sporočili iz Združenja borcev za vrednote NOB. Mineva namreč 80 let, odkar so okupatorji obkolili vas Rašica nad Ljubljano, vaščane izgnali, vas pa požgali.